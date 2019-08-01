Картер: надеюсь, ситуация с контрактом прояснится в ближайшие дни

Атакующий защитник Винс Картер выразил надежду, что ситуация с контрактом свободного агента прояснится в ближайшие дни.
«Ничего пока не изменилось. Жду подходящего варианта. Понимаю, как всё работает. Я становлюсь старше, а команды молодеют. Нужно сохранять терпение. Надеюсь, ситуация с контрактом прояснится в ближайшие дни», — цитирует Картера AJC.
В минувшем регулярном чемпионате Винс выступал за «Атланта Хоукс» и набирал 7,4 очка, собирал 2,6 подбора, отдавал 1,1 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 17,5 минуты игры.
Картер был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под общим пятым номером на драфте НБА в 1998 году. Он провёл в лиге уже 21 сезон. 42-летний игрок выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланту».
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