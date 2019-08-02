Томпсон: не самая умная идея — сбрасывать со счетов «Голден Стэйт»
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не считает, что время команды позади и они не смогут бороться за титулы в ближайшие сезоны из-за потери нескольких ключевых игроков.
«У «Голден Стэйт Уорриорз» по-прежнему есть двукратный обладатель титула MVP Стефен Карри, лучший защитник Дреймонд Грин, в команду пришёл талантливый Д'Анджело Расселл. Говорить о том, что время «Уорриорз» прошло могут только те, кто не осознаёт, что после возвращения я буду ещё сильнее и атлетичнее. Не самая умная идея — сбрасывать со счетов «Голден Стэйт», — приводит слова Клэя Томпсона Bleacher Report.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт» дошёл до финала плей-офф НБА, но там уступил в серии «Торонто Рэпторс». Клуб из Канады впервые выиграл чемпионат.
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