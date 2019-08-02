Зубков: сокращение плей-офф Единой лиги делает новый сезон непредсказуемым

Мощный форвард «Зенита» Андрей Зубков поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
«Слежу ли за усилением конкурентов? У «Химок» подбирается сумасшедший состав. Про новый ростер ЦСКА говорить пока сложно.
Сокращение плей-офф Единой лиги до двух побед в серии делает новый сезон непредсказуемым. Поэтому вообще непонятно, кто выиграет турнир.
«Зенит» в числе претендентов? Однозначно», — приводят слова Зубкова «Известия».
Последние два года 27-летний Зубков выступал за «Химки». В минувшем сезоне он набирал по 4,5 очка и совершал по 2,2 подбора за 15 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 6 очков и 2,3 подбора за 17 минут в Единой лиге ВТБ. Кроме того, форвард провёл 6 матчей за сборную России в квалификации Кубка мира–2019 и является кандидатом на участие в финальной части турнира.
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