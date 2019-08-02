Бывший генменеджер «Кливленда»: Джеймс уже не тот зверь, что был раньше

Бывший генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин считает, что в последние годы у лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса пропала мотивация. По мнению Гриффина, переломным моментом стала победа «Кливленда» над «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии плей-офф НБА в 2016 году.

«От прежнего желания завоевать титул у Джеймса уже осталось не так много. На мой взгляд, сейчас Леброн уже не тот зверь, что был раньше», — цитирует Гриффина Sports Illustrated.

Джеймс перед началом прошлого сезона перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», но пока так и не сумел проявить себя в новой команде. Клуб из Калифорнии не смог пробиться в плей-офф, а после окончания сезона у команды сменился главный тренер.