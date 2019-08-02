Источник: Калниетис вернётся в «Локомотив-Кубань», клуб намекнул на переход
Разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис продолжит карьеру в «БК «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия». Пресс-служба клуба намекнула на переход игрока, опубликовав в «инстаграме» небольшой ребус, указывающий на подписание контракта с игроком.
32-летний Калниетис выступал за «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2015 годы. Тогда краснодарцы выиграли Еврокубок.
Минувший сезон литовец провёл в «Виллербане». Средние показатели разыгрывающего в Еврокубке составили 10,2 очка и 5,7 передачи.
По данным источника, инициатором приглашения Мантаса стал новый вице-президент клуба Гинас Руткаускас.
В минувшем сезоне «Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, но уже в первом раунде турнира потерпел поражение.
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