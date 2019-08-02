Источник: Калниетис вернётся в «Локомотив-Кубань», клуб намекнул на переход

Разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис продолжит карьеру в «БК «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия». Пресс-служба клуба намекнула на переход игрока, опубликовав в «инстаграме» небольшой ребус, указывающий на подписание контракта с игроком.

32-летний Калниетис выступал за «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2015 годы. Тогда краснодарцы выиграли Еврокубок.

Минувший сезон литовец провёл в «Виллербане». Средние показатели разыгрывающего в Еврокубке составили 10,2 очка и 5,7 передачи.

По данным источника, инициатором приглашения Мантаса стал новый вице-президент клуба Гинас Руткаускас.

В минувшем сезоне «Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, но уже в первом раунде турнира потерпел поражение.