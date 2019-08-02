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Источник: Джордж требовал, чтобы «Оклахома» обменяла его

Источник: Джордж требовал, чтобы «Оклахома» обменяла его
Баскетбол / НБА 0

Форвард Пол Джордж настаивал на обмене из «Оклахома-Сити Тандер», утверждает обозреватель ESPN Джекки Макмаллан. По информации источника, форвард, который в итоге оказался в «Лос-Анджелес Клипперс», настаивал на скорейшей сделке.

«После того, как Джордж сообщил о желании уйти, он настаивал, чтобы «Тандер» обменял его в течение 24 часов. Генменеджер «Оклахомы» Сэм Прести призывал игрока продуктивно разговаривать и не нарываться на штраф», — написал Макмаллан.

После презентации Джорджа в новой команде, генеменджер «Оклахомы» подчеркнул, что обмен не был проведён по взаимному желанию сторон, как это писали в прессе.

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