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Россия подаст заявку на проведение женского чемпионата мира 2022 года

Россия подаст заявку на проведение женского чемпионата мира 2022 года
Баскетбол / Сборные 0

На заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) была одобрена подача заявки на проведение в России следующего чемпионата мира. Турнир будет проходить в 2022 году.

Кроме этого на исполкоме утвердили регламент проведения чемпионата России среди юниоров и чемпионата России среди юниоров баскетболу 3x3. Были внесены технические правки в регламенты чемпионата и Кубка России среди мужских и женских команд, чемпионата России, всероссийских и межрегиональных соревнований среди юниоров и юниорок.

Также в ходе заседания были определены кандидатуры семи представителей РФБ для выдвижения в состав органов управления и рабочих комиссий ФИБА на 2019-2023 годы.

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