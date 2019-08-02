Россия подаст заявку на проведение женского чемпионата мира 2022 года

На заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) была одобрена подача заявки на проведение в России следующего чемпионата мира. Турнир будет проходить в 2022 году.

Кроме этого на исполкоме утвердили регламент проведения чемпионата России среди юниоров и чемпионата России среди юниоров баскетболу 3x3. Были внесены технические правки в регламенты чемпионата и Кубка России среди мужских и женских команд, чемпионата России, всероссийских и межрегиональных соревнований среди юниоров и юниорок.

Также в ходе заседания были определены кандидатуры семи представителей РФБ для выдвижения в состав органов управления и рабочих комиссий ФИБА на 2019-2023 годы.