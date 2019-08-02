«Локомотив-Кубань» подтвердил переход Калниетиса

Разыгрывающий защитник сборной Литвы Мантас Калниетис вернулся в «Локомотив-Кубань». Контракт с командой из Краснодара подписан на один год, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

32-летний Калниетис выступал за «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2015 год. В составе с литовцем краснодарцы сумели завоевать трофей Еврокубка.



Минувший сезон литовец провёл в «Виллербане». Средние показатели разыгрывающего в Еврокубке составили 10,2 очка и 5,7 передачи.

«Я по-настоящему счастлив вернуться в Локосемью! Это здорово – вернуться в город и клуб, с которыми связаны такие позитивные эмоции. У меня остались отличные воспоминания от «Локо», и я уверен, что в следующем сезоне нас ждут большие победы. Увидимся в «Баскет-Холле», — сказал Калниетис.