«Локомотив-Кубань» подтвердил переход Калниетиса
Разыгрывающий защитник сборной Литвы Мантас Калниетис вернулся в «Локомотив-Кубань». Контракт с командой из Краснодара подписан на один год, сообщает официальный сайт «железнодорожников».
32-летний Калниетис выступал за «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2015 год. В составе с литовцем краснодарцы сумели завоевать трофей Еврокубка.
Минувший сезон литовец провёл в «Виллербане». Средние показатели разыгрывающего в Еврокубке составили 10,2 очка и 5,7 передачи.
«Я по-настоящему счастлив вернуться в Локосемью! Это здорово – вернуться в город и клуб, с которыми связаны такие позитивные эмоции. У меня остались отличные воспоминания от «Локо», и я уверен, что в следующем сезоне нас ждут большие победы. Увидимся в «Баскет-Холле», — сказал Калниетис.
- 2 августа 2019
-
18:27
-
17:53
-
17:19
-
16:41
-
14:16
-
12:53
-
11:35
-
10:58
-
10:21
-
03:47
-
00:48
- 1 августа 2019
-
23:59
-
22:58
-
21:31
-
20:30
-
19:52
-
19:00
-
17:55
-
17:00
-
14:50
-
14:18
-
14:09
-
13:52
-
13:10
-
12:51
-
11:44
-
11:21
-
10:22
-
09:54
-
00:27
- 31 июля 2019
-
23:44
-
22:42
-
21:59
-
20:46
-
19:51
Партнерский контент