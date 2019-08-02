Банки: «Локомотив-Кубань» на пути к созданию мощной команды

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим защитником сборной Литвы Мантасом Калниетисом. По словам специалиста, его приход в «Локо» свидетельствует о том, что в Краснодаре создаётся мощная команда.

«Мы подписали опытного игрока, который доказал свою состоятельность выступлениями за «Локо» и другие европейские клубы. Наша задача – собрать конкурентный состав, и Мантас станет важной частью этой команды. Важно, что он обладает огромным международным опытом как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Уверен, мы на правильном пути к созданию мощной команды, которая не разочарует наших болельщиков», — приводит слова Банки официальный сайт «Локомотива-Кубань».