«Парма» усилилась защитником сборной Литвы

Руководство «Пармы» заключило однолетний контракт с атакующим защитником сборной Литвы Адасом Юшкевичюсом, сообщает официальный сайт пермского клуба. Соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.
Юшкевичюс имеет богатый опыт выступлений в топ-лигах. За годы профессиональной карьеры он защищал цвета «Жальгириса», «Летувос Ритас», «Лиеткабелиса», «Бремерхафена», «Галатасарая», «Сарагосы» и «Нантерра».
Минувший сезон он провёл с «Нантерром». В чемпионате Франции Адас набирал 10,8 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 2,1 передачи в среднем. В Лиге чемпионов ФИБА его статистика составляла 11,0 очка, 2,8 подбора и 2,7 передачи в среднем.
Юшкевичюс принимал участие в чемпионате мира 2014 года в составе сборной Литвы, а также был кандидатом на поездки на Евробаскет в 2013 и 2015 годах.
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