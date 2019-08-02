Энтони: знаю, что всё ещё способен играть

Форвард Кармело Энтони, пребывающий в статусе свободного агента, признался, что, невзирая на сложности с поиском вариантов продолжения карьеры, он не готов объявить о её завершении.

«Я слишком люблю баскетбол, чтобы уйти. Знаю, что всё ещё могу играть. Не думаю, что дело в баскетболе, суть в том, способен ли я принять определённую роль в команде. Думаю, да, настало время для новых норм», — приводит слова Энтони обозреватель Томи Бир на своей странице в «Твиттере».

Минувший сезон Кармело Энтони начинал в составе «Хьюстон Рокетс», в команде из Техаса он провёл всего 10 встреч, после чего был выведен из ротации, а в ходе чемпионата выменян в «Чикаго». За команду из Иллинойса он не провёл ни одного матча и сейчас пребывает в статусе свободного агента.