Базаревич: разницу в третьей четверти сделали за счёт созданного багажа

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы команды в товарищеском матче с Иорданией (111:71), подчеркнув, что подопечным удалось выполнить установку на игру.
«Просил парней играть так же интенсивно, как мы тренировались. Считаю, мы это выполнили. Может быть, за исключением первых минут, когда играли немного сумбурно. В принципе, всё было очень неплохо.
Готовность Иордании? Сложно ответить. Может, соперник по какой-то причине оказался не готов, хотя это неплохая команда. Свидетельством тому должен служить её выход на Кубок мира. Не готов к тому, что мы будем так интенсивно защищаться. Говорить о каких-то негативных моментах с таким счётом сложно. Хотелось большего сопротивления, чтобы увидеть что-то негативное в собственной игре.
Для первого матча мы довольны. Прежде всего отношением и тем, что игроки неплохо показали тот багаж, который у нас был, использовали его и за счёт этого, особенно в третьей четверти, сделали такую разницу", — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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