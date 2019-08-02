Фридзон: нахожусь в форме, старый конь борозды не испортит

Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал победу команды в товарищеской встрече с соперниками из Иордании (111:71), а также оценил перспективы России на первенстве мира.

«Рад, что мы выиграли уверенно. Немного волновались, но победили — это главное. Это наш первый матч после двух недель тренировок, и, думаю, мы на правильном пути. Все ребята — молодцы, играли с сумасшедшей агрессией. Сейчас действительно все умеют играть в баскетбол, это нам сегодня показала и команда Иордании, мы понервничали в начале игры. В дальнейшем у нас будут более сильные соперники, в том числе команды Италии, Венесуэлы, Литвы, Финляндии.



Старый конь, как говорится, борозды не испортит, ещё есть порох в пороховницах. Я нахожусь в форме, почувствовал игру. Ребята это увидели и начали играть на меня. Благодарен им. Главное — победа команды. Если будем продолжать в том же духе, всё у нас получится.

Наши перспективы на Кубке мира? Не любитель загадывать. Сначала должны выйти из группы — это в любом случае. К нам еще присоединится Алексей Швед, и, думаю, он нам поможет. Потом надо во второй группе будет побороться. Важно ещё квалифицироваться на Олимпийские игры. И если во время чемпионата почувствуем голод, тем более мы давно не были на мировом первенстве, почему бы не побороться за медали? Но я не любитель загадывать, давайте идти поэтапно", — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.