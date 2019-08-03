Энтони: хотел ли бы я играть вместе с Леброном? 1000%
Форвард Кармело Энтони признался, что его до сих пор не оставляет мысль о выступлении в одной команде с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Хотел ли бы я играть вместе с Леброном? 1000%. Мы говорили с ним о такой возможности ещё тогда, когда нам было по 18-19 лет. Мои представители общались с „Лос-Анджелес Лейкерс“, но мы вели переговоры и с „Лос-Анджелес Клипперс“. Переговорный процесс продолжается, но я не хочу раскрывать детали», — рассказал Энтони в интервью, размещённом на странице обозревателя Роба Лопеса в «Твиттере».
Напомним, Кармело Энтони по-прежнему пребывает в статусе свободного агента. Минувший сезон он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако в составе команды из Техаса провёл лишь 10 встреч.
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