Энтони: хотел ли бы я играть вместе с Леброном? 1000%

Форвард Кармело Энтони признался, что его до сих пор не оставляет мысль о выступлении в одной команде с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Хотел ли бы я играть вместе с Леброном? 1000%. Мы говорили с ним о такой возможности ещё тогда, когда нам было по 18-19 лет. Мои представители общались с „Лос-Анджелес Лейкерс“, но мы вели переговоры и с „Лос-Анджелес Клипперс“. Переговорный процесс продолжается, но я не хочу раскрывать детали», — рассказал Энтони в интервью, размещённом на странице обозревателя Роба Лопеса в «Твиттере».

Напомним, Кармело Энтони по-прежнему пребывает в статусе свободного агента. Минувший сезон он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако в составе команды из Техаса провёл лишь 10 встреч.