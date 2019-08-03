Энтони: у меня всегда был только я, а у Уэйда и Леброна — сильные команды

Мощный форвард Кармело Энтони рассказал об отличии своей карьеры от Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда. По словам Энтони, у него никогда не было сильной команды.



«Я никогда не был в таком же положении, как Леброн Джеймс или Дуэйн Уэйд. У меня не было таких команд, как у многих звёзд. Обычно в команде был только я», — приводит слова Кармело Энтони Clutch Points.



Напомним, Кармело Энтони по-прежнему пребывает в статусе свободного агента. Минувший сезон он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако в составе команды из Техаса провёл лишь 10 встреч. В минувшем регулярном чемпионате Дэвис набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.