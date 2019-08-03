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Уильямсон получит именную модель кроссовок к Матчу звёзд-2020

Уильямсон получит именную модель кроссовок к Матчу звёзд-2020
Баскетбол / НБА 0

Форвард Зайон Уильямсон, выбранный на драфте НБА 2019 года под первым номером «Нью-Орлеан Пеликанс», заключил контракт с брендом Майкла Джордана Jordan Brand на производство именных кроссовок, сообщает ESPN. Первая именная модель будет выпущена к Матчу звёзд-2020 года, который пройдёт в знаковом для Джордана городе — Чикаго. Начнёт сезон Уильямсон в кроссовках марки Air Jordan 34.

Ранее стало известно, что Уильяимсон заработает $ 44,2 млн за первые четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. За свой первый сезон баскетболист заработает $ 9,7 млн. После того как форвард проведёт три сезона в лиге, у него появится возможность продлить свой контракт.

До драфта 18-летний Зайон Уильямсон провёл год в команде университета Дьюк.

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