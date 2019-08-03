Энтони: если моя карьера будет завершена, то просто приму это

Форвард Кармело Энтони признался, что готов завершить карьеру, если не получит контракт в преддверии нового сезона в НБА. Сейчас Энтони является свободным агентом.
«Никогда не думал о том, чтобы провести прощальный тур. Размышлял о том, что минувший сезон может стать последним для меня, но тогда я был эмоционально уязвим. Думаю, я способен играть, другие игроки тоже это понимают.
Если не получу контракт и моя карьера будет завершена, то просто приму это. Сейчас я в промежуточном состоянии. Стараюсь соблюдать режим, в ходе дня совершаю привычные действия, тренируюсь. Но если узнаю, что на этом всё, то приму ситуацию и буду спокоен. Смогу работать над этим, уже зная, что я не в промежуточной ситуации и могу заниматься другими вещами», — приводит слова Кармело Энтони Clutch Points.
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