Энтони: если моя карьера будет завершена, то просто приму это

Форвард Кармело Энтони признался, что готов завершить карьеру, если не получит контракт в преддверии нового сезона в НБА. Сейчас Энтони является свободным агентом.



«Никогда не думал о том, чтобы провести прощальный тур. Размышлял о том, что минувший сезон может стать последним для меня, но тогда я был эмоционально уязвим. Думаю, я способен играть, другие игроки тоже это понимают.



Если не получу контракт и моя карьера будет завершена, то просто приму это. Сейчас я в промежуточном состоянии. Стараюсь соблюдать режим, в ходе дня совершаю привычные действия, тренируюсь. Но если узнаю, что на этом всё, то приму ситуацию и буду спокоен. Смогу работать над этим, уже зная, что я не в промежуточной ситуации и могу заниматься другими вещами», — приводит слова Кармело Энтони Clutch Points.