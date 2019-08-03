Стивен Эй Смит: если бы не травма Томпсона, «Голден Стэйт» стал бы чемпионом

Журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что эпоха «Голден Стэйт Уорриорз» не закончилась с уходом из команды Кевина Дюранта. По словам Смита, «Голден Стэйт» стал бы чемпионом, если бы не травма Клэя Томпсона.



«Считаю, если бы у «Голден Стэйт» в финальной серии был здоров Клэй Томпсон, если бы он не получил травму во втором матче серии и не пропустил третий матч, не играл на одной ноге в четвёртом матче серии, если бы он не сломался после набранных 30 очков в трёх четвертях шестого матча серии, то именно «Голден Стэйт» сейчас был бы чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации», — приводит слова Стивена Эй Смита Reddit.