Адетокунбо: променял бы звание MVP сезона НБА на золотые медали чемпионата мира

Форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо, который станет первым в истории действующим MVP НБА участвующим в чемпионате мира, признался, что готов был бы расстаться с титулом самого ценного игрока сильнейшей лиги в обмен на триумф на первенстве мира.
«Променял бы звание MVP сезона НБА на золотые медали чемпионата мира. Всегда чувствовал что-то особенное, когда выступал за национальную команду. Невозможно описать те эмоции, когда наполняют тебя во время прослушивания гимна на старте турнира. Уже после первого участия в матчах сборной Греции я понял, что это невероятный опыт. Каждый раз я преисполнен гордости, словно это происходит в первый раз. Чувства от побед с национальной сборной неописуемы. Хочу сказать, что, пока здоров, всегда буду частью этой команды», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.
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