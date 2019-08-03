Адетокунбо: променял бы звание MVP сезона НБА на золотые медали чемпионата мира

Форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо, который станет первым в истории действующим MVP НБА участвующим в чемпионате мира, признался, что готов был бы расстаться с титулом самого ценного игрока сильнейшей лиги в обмен на триумф на первенстве мира.

«Променял бы звание MVP сезона НБА на золотые медали чемпионата мира. Всегда чувствовал что-то особенное, когда выступал за национальную команду. Невозможно описать те эмоции, когда наполняют тебя во время прослушивания гимна на старте турнира. Уже после первого участия в матчах сборной Греции я понял, что это невероятный опыт. Каждый раз я преисполнен гордости, словно это происходит в первый раз. Чувства от побед с национальной сборной неописуемы. Хочу сказать, что, пока здоров, всегда буду частью этой команды», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.