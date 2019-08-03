«Голден Стэйт Уорриорз» и Др. Грин заключили новое соглашение на $ 100 млн

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» и форвард команды Дрэймонд Грин договорились о подписании нового контракта, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист заключит соглашение на 4 года, за которые заработает ещё $ 100 млн. Таким образом, с учётом действующего контракта, срок которого истекает следующим летом, Грин останется с калифорнийцами ещё минимум на 5 лет и заработает в общей сложности $ 118 млн.
Дрэймонд Грин — один из лидеров «Уорриорз». Всю профессиональную карьеру он защищает цвета этой команды. С ней ему удалось завоевать три чемпионских титула, также он является трёхкратным участником Матча всех звёзд.
В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 66 встречах, набирая 7,4 очка, собирая 7,3 подбора, а также совершая 6,3 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота за игру.
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