Дж. Рэндл не поможет сборной США на чемпионате мира
Сборная США по баскетболу продолжает нести ощутимые потери в преддверии чемпионата мира по баскетболу. От выступления на первенстве мира отказался тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс», седьмой номер драфта НБА 2014 года Джулиус Рэндл, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Уиндхёрст.
Отказ объясняется семейными обстоятельствами. Таким образом, команда Поповича потеряла ещё одного звёздного игрока НБА.
Ранее от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Андре Драммонд, Джей Джей Редик, Тобайас Харрис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Демар Дерозан, Брэдли Бил и ряд других исполнителей.
На стадии первого группового этапа сборная США померится силами с соперниками из Чехии, Турции и Японии.
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