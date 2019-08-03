«Локомотив-Кубань» подпишет контракт с Деккером

Руководство «Локомотива-Кубань» подпишет контракт с форвардом Сэмом Деккером, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия. По его информации, сторонам осталось согласовать лишь последние детали контракта.

Деккер — восемнадцатый номер драфта НБА 2015 года. Минувший сезон он начинал в составе «Кливленд Кавальерс», а завершал вместе с «Вашингтон Уизардс». За команду из столицы США успел сыграть в 38 встречах, набирая 6,1 очка, собирая 3,0 подбора и совершая 1,0 передачи.

За четыре года в НБА он также успел защищать цвета «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах принял участие в 200 матчах, набирая в них 5,5 очка, собирая 3,0 подбора и совершая 0,8 передачи.