«Автодор» подписал контракт с экс-форвардом «Нью-Йорк Никс»

Руководство «Автодора» объявило о заключении контракта с тяжёлым форвардом Айзеей Хиксом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Воспитанник университета Северной Каролины и чемпион NCAA выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года, но не был выбран ни одной из команд. В том же 2017 году он получил двусторонний контракт с «Нью-Йорк Никс» и выступал в Лиге развития, а также изредка появлялся на площадке в матчах НБА.
В минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие всего в трёх встречах, набирая 4,0 очка и собирая 2,3 подбора. В НБА на его счету 21 матч, в которых он набирал 4,4 очка и собирал 2,3 подбора.
«Рады, что сложные переговоры завершились успешно и мы получили в состав игрока такого высокого уровня. Айзея обладает опытом выступления в НБА и способен решать любые задачи на позиции 4-5-го номера. У Хикса хороший потенциал и все шансы вернуться в НБА после успешного сезона», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.
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