«Индиана» объявила о подписании контракта с Сэмпсоном

Руководство «Индианы Пэйсерс» объявило о подписании контракта с форвардом Жакаром Сэмпсоном. Соответствующая информация появилась на официальной странице команды в «Твиттере».
Сэмпсон — кандидат драфта НБА 2014 года, тогда он не был выбран ни одной из команд НБА. В том же 2014 году ему удалось получить контракт с «Филадельфией Сиксерс». В сезоне-2016/17 он не провёл в НБА ни одной встречи, выступая в Лиге развития.
В целом же с 2014 года он сменил четыре команды в НБА. Кроме «Филадельфии» он защищал цвета «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и «Чикаго Буллз». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 173 матча, в которых он набирал 5,5 очка и собирал 2,7 подбора.
Стоит отметить, что у него также есть опыт выступлений в Китайской баскетбольной ассоциации.
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