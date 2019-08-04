Букер уверен, что следующий сезон станет для «Финикса» переломным

Лидер «Финикс Санз» защитник Девин Букер уверен, что изменения, случившиеся в межсезонье, помогут его команде прибавить в следующем чемпионате.

«Я в восторге и в предвкушении. У нас отличный тренерский штаб, много игроков, у которых есть опыт выступления в лиге. Теперь с нами Рики Рубио, Дарио Шарич, Аарон Бэйнс, мы продлили сотрудничества с Убре. Много парней, с которыми мне бы хотелось выступать. У нас отличный состав, за плечами многих опыт выступлений в плей-офф. Я буду следовать за ними и в то же время буду пытаться вести их за собой, чтобы переломить ситуацию», — приводит слова Букера Clutch Points.

«Финикс Санз» на протяжении нескольких лет находится в глубокой перестройке и не может попасть в плей-офф с 2010 года.