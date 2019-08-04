«Кливленд» подпишет контракт с Торнвеллом

Руководство «Кливленд Кавальерс» согласовало подписание однолетнего контракта с защитником Синдариусом Торнвеллом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

24-летний Торнвелл — 48-й номер драфта НБА 2017 года. Два сезона в НБА он провёл в составе «Лос-Анджелес Клипперс», параллельно привлекаясь к выступлениям за фарм-команду калифорнийцев «Аква Кальенте».

В минувшем регулярном чемпионате НБА Торнвелл принял участие в 64 встречах (1 — в старте), набирая 1,0 очка и собирая 0,7 подбора. При этом в Лиге развития он набирал 14,7 очка, собирал 3,0 подбора, а также совершал 2,0 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 30,06 минуты игры.