Оглашён предварительный состав сборной США на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной США по баскетболу огласил список баскетболистов, включённых в предварительную заявку команды на чемпионат мира.

Полный список выглядит следующим образом:

Бэм Адебайо («Майами»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Джайлен Браун («Бостон»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Кайл Лаури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Пи Джей Такер («Хьюстон Рокетс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс»), Таддеус Янг («Чикаго Буллз»), сообщает официальный сайт Федерации баскетбола США.

Также на сбор национальной команды приглашена вторая команда США, члены которой могут попасть на первенство мира. В её состав вошли Джон Коллинз, Д'Арон Фокс, Трэй Янг, Пэт Коннатон, Джо Харрис, Микал Бриджес и ряд других исполнителей.