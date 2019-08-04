«Химки» подписали контракт с Крамером

Руководство «Химок» подписало контракт с разыгрывающим защитником Крисом Крамером, сообщает официальный сайт клуба из Московской области. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на один год.
В минувшем сезоне американец выступал в составе литовского «Ритаса». В 2010 году баскетболист выступал в Лиге развития, а в 2011 пробовал силы в чемпионате Пуэрто-Рико. В Европу он перебрался в 2012 году. За семь лет Крамер защищал цвета трёх клубов. Кроме «Ритаса» он также выступал в немецких «Вюрцбурге» и «Ольденбурге». В прошлом наставник «Химок» Римас Куртинайтис работал с Крамером в «Ритасе».
«Очень рад стать частью «Химок» и получить возможность сыграть в Евролиге, турнире высочайшего европейского уровня. Надеюсь, вместе мы сможем достичь больших успехов. Здорово, что у меня вновь будет шанс поработать с Римасом Куртинайтисом. Благодарен ему за то, что он проявил во мне заинтересованность и пригласил в клуб», — сказал Крамер.
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