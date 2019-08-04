Базаревич: в матче с Ираном нужно оттачивать то, что не получилось с Иорданией

Сегодня, 4 августа, сборная России проведёт товарищескую встречу со сборной Ирана. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник россиян Сергей Базаревич. По его словам, в этой встрече команда должна исправить недочёты, проявившиеся в матче с Иорданией.
«Нам важно не опуститься ниже уровня той игры, которую мы показали с Иорданией. Да, такая лёгкая победа может расслабить, но, надеюсь, этого не произойдёт. Нам нужно оттачивать собственную игру, какие-то вещи, которые у нас не очень получались в первом матче. Мы обратили на них внимание и надеемся в этой игре их исправить. Думаю, молодые ребята, дебютировавшие в сборной в прошлой игре, воодушевлены. Провести первый матч за сборную и отметиться очками — здорово. Ребята поддержали тот настрой, который был. В целом мы ими довольны», — сказал специалист в интервью «Матч ТВ».
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