Воронцевич — о проблемах в матче с Ираном: не реализовываем слишком много

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич прокомментировал неудачную первую половину товарищеского матча с Ираном, которую команда Базаревича проиграла с разницей в 2 очка — 41:43.

«У них очень большой центровой, с хорошими передачей и подбором. Да, я хорошо попадал из-за трёхочковой линии. Но мы слишком много моментов и бросков не реализовали. Мы мажем, а там под кольцом Хаддади с ростом под 2,18. Очень сложно сдвинуть его. Расчёт после перерыва нужно делать на нашу защиту и быстрый отрыв», — сказал Воронцевич в эфире «Матч ТВ».

Старт третьей четверти сборная России начала с рывка — 6:0. На данный момент встреча с Ираном продолжается. 2 августа россияне обыграли соперников из Иордании — 111:71.