Воронцевич — о проблемах в матче с Ираном: не реализовываем слишком много
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич прокомментировал неудачную первую половину товарищеского матча с Ираном, которую команда Базаревича проиграла с разницей в 2 очка — 41:43.
«У них очень большой центровой, с хорошими передачей и подбором. Да, я хорошо попадал из-за трёхочковой линии. Но мы слишком много моментов и бросков не реализовали. Мы мажем, а там под кольцом Хаддади с ростом под 2,18. Очень сложно сдвинуть его. Расчёт после перерыва нужно делать на нашу защиту и быстрый отрыв», — сказал Воронцевич в эфире «Матч ТВ».
Старт третьей четверти сборная России начала с рывка — 6:0. На данный момент встреча с Ираном продолжается. 2 августа россияне обыграли соперников из Иордании — 111:71.
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