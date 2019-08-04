Сборная России не сдержала 34-летнего иранца

Сегодня, 4 августа, в Москве состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана по баскетболу. Хозяева уступили со счётом 84:91. Ключевым фактором в победе иранцев стала успешная игра 34-летнего центрового Хамеда Хаддади.

В перерыве матча Андрей Воронцевич объяснял проблемы сборной именно игрой Хаддади, ссылаясь на серьёзные габариты соперника — 218 см, благодаря которым он тотально доминировал под кольцом. В одном из эпизодов Хамеда пытались сдержать сразу четыре игрока российской команды.

За матч Хаддади набрал 26 очков и собрал 14 подборов за 27 минут на площадке. Напомним, в прошлом Хамед выступал в НБА, защищая цвета «Мемфис Гриззлиз» и «Финикс Санз». За шесть сезонов в лиге он принял участие в 151 матче.