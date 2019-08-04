Базаревич — о поражении от Ирана: сейчас все будут говорить: «Куда они поедут?»

Наставник россиян Сергей Базаревич после проигранного Ирану матча нашёл объяснение и повод работать над ошибками.



«Мы немного обольстились результатом первой игры, в которой проявили интенсивность и добились большой разницы в счёте. Сейчас соперник был гораздо серьёзнее. Видно, что они сыгранные и не первый матч провели. Мы, как говорится, находились под нагрузками, возможно, вчерашняя тренировка повлияла. Девять потерь в последней четверти лишили нас шанса на победу, и это, наверное, издержки того, что это всего лишь вторая игра в подготовке.



Понимаю, сейчас все будут говорить: «Куда они поедут?». Но мы в процессе, и я рад, что мы, тренеры, даже немного успокоились. У нас есть шанс проанализировать ситуацию, поработать над тем, что было плохо, и улучшить свою игру», — передаёт слова Сергея Базаревича корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.



Напомним, в Москве состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана по баскетболу. Хозяева проиграли со счётом 84:91. Таким образом, сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах.

Россия проиграла Ирану, у которого с площадки не уходил 34-летний ветеран Сборная России не нашла противодействия великану, у которого 220 см и 34 года от роду.