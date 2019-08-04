Хаддиди: команда России — одна из лучших в мире

Центровой сборной Ирана Хамед Хаддиди прокомментировал итоги товарищеской встречи со сборной России.
— Спасибо России, что пригласили нас на турнир. Мы готовимся к Кубку мира, и такой спарринг абсолютно точно пойдёт нам на пользу. Команда России — одна из лучших в мире. Мы находимся на важном этапе подготовке. Ещё раз — спасибо.
— Сегодня вы мощно выступили против российской команды. Находитесь в отличной физической форме.
— В концовке матча было тяжеловато. Высокий темп матча, много быстрых отрывов, бросков издали. Понимаете, что с моими габаритами я не спринтер (смеётся).
Напомним, в Москве состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана по баскетболу. Хозяева проиграли со счётом 84:91. Таким образом, сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах.
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