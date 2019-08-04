Базаревич в образе и эффектный чирлидинг. Лучшие фото с матча Россия — Иран

4 августа в Москве в УСК ЦСКА им. Гомельского состоялся товарищеский матч национальных сборных России и Ирана по баскетболу, в которой победу одержали гости. Команда Базаревича начала встречу тяжело, но к концу первой десятиминутки перехватила инициативу и выиграла её со счётом 24:18. Во второй четверти иранцы прибавили и сумели уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 43:41.
Третью четверть россияне начали с рывка и вышли вперёд. Небольшое преимущество удавалось удерживать на протяжении всего третьего игрового отрезка, и он завершился со счётом 70:68 в пользу хозяев. Но в заключительной четверти Иран снова мобилизовался, сделал рывок и сумел одержать победу со счётом 91:84.
Таким образом, сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах.
Лучшие фото с матча Россия — Иран — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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