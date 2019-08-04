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Куртинайтис: отдаю предпочтение таким игрокам, как Крамер

Куртинайтис: отдаю предпочтение таким игрокам, как Крамер
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мыслями о подписании контракта с американским защитником Крисом Крамером, о котором было объявлено 4 августа.

«Крамер — хороший игрок, с которым я работал в «Летувос Ритас» пару сезонов назад. Очень цепкий, физически крепкий защитник с высоким баскетбольным IQ, здорово понимает баскетбол. Крис — высокий разыгрывающий, как раз таким игрокам я отдаю предпочтение», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

Соглашение подмосковного клуба с разыгрывающим защитником Крамером рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на один год.

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