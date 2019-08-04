«Автодор» расстался с Кравишем
Американский баскетболист Дэвид Кравиш воспользовался опцией выхода, предусмотренной в соглашении с саратовским «Автодором», и перешёл в испанский клуб «Манреса», сообщает официальный сайт саратовской команды. «Автодор» получит денежную компенсацию за переход игрока.
Кравиш выступал в составе саратовской команды с 2018 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ американский баскетболист принял участие в 26 встречах, в которых он набирал 12,3 очка и совершал 7,9 подбора в среднем за игру.
Ранее руководство «Автодора» объявило о заключении контракта с тяжёлым форвардом Айзеей Хиксом, бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В минувшем сезоне Хикс выступал в составе команды «Нью-Йорк Никс».
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