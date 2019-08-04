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Карасёв: лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира

Карасёв: лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира
Баскетбол / Сборные 0

Форвард сборной России Сергей Карасёв прокомментировал поражение национальной команды в матче с Ираном.

«Мы допустили много ошибок, проиграли подбор и в какой-то степени скатились на трехочковые броски. Иранцы пробили 34 штрафных, а мы – 17, поэтому нужно было играть более агрессивно, идти в проход. Когда мы играли в проход, были скидка и экстра пас, то все получалось. И, конечно, нужно нарабатывать защиту. Это был всего второй матч, будем тренироваться, менять какие-то приоритеты, особенно, когда не идет «треха», и разбирать ошибки. Лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира. Главное – сделать выводы, быть более агрессивными и собранными в следующих матчах. Надеюсь, в Италии будет поинтереснее», — приводит слова Сергея Карасёва официальный сайт «Химок».

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