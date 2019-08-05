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Зубков: пока готовность сборной России можно оценить на 50 процентов

Зубков: пока готовность сборной России можно оценить на 50 процентов
Баскетбол / Сборные 0

Мощный форвард сборной России Андрей Зубков прокомментировал поражение национальной команды в матче с Ираном (84:91).

«Пока готовность можно оценить на 50 процентов. Ждём, когда к команде присоединятся Дмитрий Кулагин и Алексей Швед. Мы очень отвратительно действовали в защите, нам забросили больше 90 очков. Плюс проиграли подбор в атаке», — приводит слова Зубкова News.ru.

Благодаря этой победе сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах.

Ключевым фактором в победе иранцев стала успешная игра 34-летнего центрового Хамеда Хаддади. За матч Хаддади набрал 26 очков и собрал 14 подборов за 27 минут на площадке. Напомним, в прошлом Хамед выступал в НБА, защищая цвета «Мемфис Гриззлиз» и «Финикс Санз». За шесть сезонов в лиге он принял участие в 151 матче.

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