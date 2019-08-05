Мозгов: точно могу сказать, за сборную на Кубке мира стыдно не будет

Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от Кубка мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае. Мозгов не сможет принять участие в турнире, так как восстанавливается после травмы.
«Буду смотреть, переживать за ребят. К сожалению, не смогу поехать в Китай как болельщик. Надо плотно заняться своим восстановлением, поэтому лишние переезды сейчас не входят в мои планы. Но частичка моей души обязательно будет с парнями в Поднебесной.
Обязательно скажу напутственные слова. Будет здорово, если у меня получится сделать это до их отъезда. Постараюсь заехать на тренировку и пообщаться с парнями лично.
Я всегда верил, что наша команда способна на равных бороться с лучшими сборными. Так было и на ЧМ-2010, Олимпийских играх — 2012, Евробаскете-2017. В комментариях про нас писали, зачем вы туда едете, но каждый раз мы боролись за медали. Точно могу сказать, что за ребят не будет стыдно», — цитируют Мозгова «Известия».
- 5 августа 2019
-
10:30
-
09:32
-
07:53
-
05:35
-
00:44
- 4 августа 2019
-
23:51
-
22:02
-
19:38
-
18:02
-
17:53
-
17:09
-
17:07
-
16:17
-
15:59
-
15:14
-
14:31
-
13:54
-
13:14
-
12:42
-
11:50
-
10:58
-
09:54
-
00:31
- 3 августа 2019
-
23:45
-
22:55
-
21:12
-
20:53
-
19:59
-
18:42
-
18:26
-
16:46
-
15:33
-
14:45
-
13:42
-
11:12