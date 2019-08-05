Мозгов: точно могу сказать, за сборную на Кубке мира стыдно не будет

Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от Кубка мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае. Мозгов не сможет принять участие в турнире, так как восстанавливается после травмы.

«Буду смотреть, переживать за ребят. К сожалению, не смогу поехать в Китай как болельщик. Надо плотно заняться своим восстановлением, поэтому лишние переезды сейчас не входят в мои планы. Но частичка моей души обязательно будет с парнями в Поднебесной.

Обязательно скажу напутственные слова. Будет здорово, если у меня получится сделать это до их отъезда. Постараюсь заехать на тренировку и пообщаться с парнями лично.

Я всегда верил, что наша команда способна на равных бороться с лучшими сборными. Так было и на ЧМ-2010, Олимпийских играх — 2012, Евробаскете-2017. В комментариях про нас писали, зачем вы туда едете, но каждый раз мы боролись за медали. Точно могу сказать, что за ребят не будет стыдно», — цитируют Мозгова «Известия».