Керр — о Расселле: безусловно, он будет в стартовом составе с Карри и Томпсоном

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о перспективах новичка команды Д’Анджело Расселла. По мнению Керра, Расселл сможет претендовать на место в стартовом составе и после возвращения на паркет Клэя Томпсона.
«Здорово заполучить игрока, который приносит по 20 очков за матч. Особенно учитывая, что Томпсон пропустит большую часть чемпионата. Появление такого игрока — просто фантастика!
Расселл прекрасно разыгрывает пик-н-ролл, как и Карри. Безусловно, они оба будут выходить в стартовом составе. А когда вернётся Томпсон, наверное, они все трое будут в стартовом составе», — цитирует Керра пресс-служба «Голден Стэйт».
23-летний Расселл выступал за «Лейкерс» в первые два года карьеры в НБА до обмена в «Бруклин». В минувшем сезоне он набирал в среднем 21,1 очка и отдавал 7 передач за 30 минут игры в регулярном чемпионате, а также записывал в актив 19,4 очка и 3,6 передачи за 30 минут в плей-офф. Защитник впервые был приглашён на Матч звёзд лиги.
- 5 августа 2019
-
13:08
-
11:56
-
10:30
-
09:32
-
07:53
-
05:35
-
00:44
- 4 августа 2019
-
23:51
-
22:02
-
19:38
-
18:02
-
17:53
-
17:09
-
17:07
-
16:17
-
15:59
-
15:14
-
14:31
-
13:54
-
13:14
-
12:42
-
11:50
-
10:58
-
09:54
-
00:31
- 3 августа 2019
-
23:45
-
22:55
-
21:12
-
20:53
-
19:59
-
18:42
-
18:26
-
16:46
-
15:33
-
14:45