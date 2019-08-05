Керр — о Расселле: безусловно, он будет в стартовом составе с Карри и Томпсоном

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о перспективах новичка команды Д’Анджело Расселла. По мнению Керра, Расселл сможет претендовать на место в стартовом составе и после возвращения на паркет Клэя Томпсона.

«Здорово заполучить игрока, который приносит по 20 очков за матч. Особенно учитывая, что Томпсон пропустит большую часть чемпионата. Появление такого игрока — просто фантастика!

Расселл прекрасно разыгрывает пик-н-ролл, как и Карри. Безусловно, они оба будут выходить в стартовом составе. А когда вернётся Томпсон, наверное, они все трое будут в стартовом составе», — цитирует Керра пресс-служба «Голден Стэйт».

23-летний Расселл выступал за «Лейкерс» в первые два года карьеры в НБА до обмена в «Бруклин». В минувшем сезоне он набирал в среднем 21,1 очка и отдавал 7 передач за 30 минут игры в регулярном чемпионате, а также записывал в актив 19,4 очка и 3,6 передачи за 30 минут в плей-офф. Защитник впервые был приглашён на Матч звёзд лиги.