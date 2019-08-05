БК «Валенсия» подписала контракт с чемпионом НБА Лойдом
БК «Валенсия» объявила о подписании контракта с американским защитником Джорданом Лойдом. 26-летний баскетболист в минувшем сезоне стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс».
Он принял участие 12 матчах, в среднем набирал 2,6 очка. Также Лойд выступал в NBA G лиге за «Рэпторс 905».
В этой лиге американец в среднем набирал 22,5 очка, 5,8 подбора, 5,9 передачи и 1,8 перехвата.
Лойд уже обладает опытом игры в Европе. Так, он выступал за «Хапоэль» из Эйлата.
В минувшем сезоне «Торонто» выиграл чемпионат НБА. В финальной серии канадский клуб нанёс поражение в серии «Голден Стэйт Уорриорз».
«Валенсия» в следующем сезоне сыграет в Евролиге.
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