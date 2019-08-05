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Банки: выходцы из НБА уже демонстрировали отличную игру в Краснодаре

Банки: выходцы из НБА уже демонстрировали отличную игру в Краснодаре
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал подписание контракта с 25-летним американским баскетболистом Сэмом Деккером.

«Нам очень приятно, что Сэм Деккер присоединился к «Локо». Его решение демонстрирует, что этот талантливый игрок готов к новым вызовам в европейском баскетболе. Выходцы из НБА уже демонстрировали отличную игру в Краснодаре в прошлые годы, и у Деккера есть шанс продолжить традицию. Сэм – очень вариативный баскетболист, который поможет нам на обеих половинах площадки благодаря своей энергии и разнообразным навыкам», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.

Напомним, американский форвард подписал контракт сроком на один год.

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