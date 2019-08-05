Руткаускас: Деккер демонстрировал серьёзный уровень в НБА
Вице-президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал подписание контракта с 25-летним американским баскетболистом Сэмом Деккером.
«Наша стратегия заключается в том, чтобы подписывать игроков, которые находятся в расцвете сил, голодны до больших побед и стремятся многое доказать в большом баскетболе. Сэм Деккер демонстрировал серьёзный уровень в НБА на протяжении нескольких лет. Из бесед с ним мы убедились, что он полон амбиций и не намерен снижать уровень мотивации. Деккер – универсал, который способен закрывать несколько позиций, и мы довольны этим приобретением», — приводит слова Гинаса Руткаускаса официальный сайт краснодарской команды.
Напомним, американский форвард подписал контракт сроком на один год.
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