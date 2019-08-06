Роуз: Дрэймонд Грин знает себе цену

Эксперт ESPN Джален Роуз прокомментировал ситуацию с подписанием контракта Дрэймондом Грином.



«Я не думаю, что это смирение или скромность, потому что парень заработает $ 118 млн за следующие пять лет. За то, что он будет играть в ту игру, в которую он готов играть и бесплатно. Но этот парень проводит свой восьмой сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, он выигрывал титулы с «Голден Стэйт», в прошлом сезоне набирал семь очков за игру и не участвовал в Матче звёзд. Он точно знает себе цену. Он — идеальный пример нахождения своей роли», — приводит слова Джалена Роуза ESPN.

Дрэймонд Грин — один из лидеров «Уорриорз». Всю профессиональную карьеру он защищает цвета этой команды. С ней ему удалось завоевать три чемпионских титула, также он является трёхкратным участником Матча всех звёзд.



В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 66 встречах, набирая 7,4 очка, собирая 7,3 подбора, а также совершая 6,3 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота за игру.