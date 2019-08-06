Томпсон: Расселл стал очень важным приобретением «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал переход в команду Д’Анджело Расселла.

«Сезон для меня начнётся немного необычно. Межсезонье не закончится до тех пор, пока я не смогу снова бегать.

После ухода из нашей команды Дюранта, Казинса, Игуодалы и Ливингстона в лиге восстановилось равновесие, раньше все пытались добраться до нас. Но теперь этот разрыв устранён, некоторые клубы даже, наверное, вырвались вперёд.

Учитывая это, Расселл стал очень важным приобретением для нас. Это игрок уровня Матча всех звёзд, он набирает более 20 очков за матч», — приводит слова Томпсона Los Angeles Times.

Сам Томпсон из-за травмы пропустит основную часть сезона. Пока защитник ещё не приступил к тренировкам.