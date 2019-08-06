Попович: Данкан ни черта не понимает в тренерской деятельности

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович в ироничной форме прокомментировал назначение Тима Данкана его ассистентом. В частности, Попович сказал, что новый ассистент ничего не понимает в баскетболе.

«Данкан вообще ни черта не понимает в тренерской работе. Зачем только я его взял? Что ж, видимо, я обязан ему, ведь до этого я в течение 19 лет получал благодаря ему зарплату», — цитирует Поповича Sports Center.

Попович тренирует «Сан-Антонио» с 1996 года. Трижды в карьере он признавался тренером года, ещё пять раз выигрывал чемпионский титул.

43-летний Данкан, как и Попович, всю свою карьеру провёл в «Сан-Антонио». Профессиональные выступления пятикратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финала НБА завершил в 2016 году.