Попович: Данкан ни черта не понимает в тренерской деятельности
Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович в ироничной форме прокомментировал назначение Тима Данкана его ассистентом. В частности, Попович сказал, что новый ассистент ничего не понимает в баскетболе.
«Данкан вообще ни черта не понимает в тренерской работе. Зачем только я его взял? Что ж, видимо, я обязан ему, ведь до этого я в течение 19 лет получал благодаря ему зарплату», — цитирует Поповича Sports Center.
Попович тренирует «Сан-Антонио» с 1996 года. Трижды в карьере он признавался тренером года, ещё пять раз выигрывал чемпионский титул.
43-летний Данкан, как и Попович, всю свою карьеру провёл в «Сан-Антонио». Профессиональные выступления пятикратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финала НБА завершил в 2016 году.
Тим Данкан стал ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс»
- 6 августа 2019
-
12:16
-
10:20
-
09:26
-
00:43
- 5 августа 2019
-
22:54
-
20:54
-
19:57
-
18:28
-
17:46
-
16:56
-
15:19
-
13:55
-
13:08
-
11:56
-
10:30
-
09:32
-
07:53
-
05:35
-
00:44
- 4 августа 2019
-
23:51
-
22:02
-
19:38
-
18:02
-
17:53
-
17:09
-
17:07
-
16:17
-
15:59
-
15:14
-
14:31
-
13:54
-
13:14
-
12:42
-
11:50
-
10:58
Партнерский контент