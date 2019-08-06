Симмонса не пустили в казино в Мельбурне, он обвинил охрану в расизме

Звезда «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс утверждает, что его вместе с темнокожими друзьями не пустили в Crown Casino в Мельбурне (Австралия). Служба безопасности казино пропустила в заведение лишь белого друга Симмонса.

«Какое-то безумие, что не пустили меня и вот этих парней, а пустили лишь вот этого парня (Симмонс указал на белого мужчину из своей компании. — Прим. «Чемпионата»). Да, нам предстоит ещё проделать большой путь», — сказал Симмонс, опубликовав видео, снятое на входе в казино.

Симмонс является гражданином Австралии. Именно в этой стране Бен начинал свой путь в баскетболе до того, как перебрался в НБА.

Ранее Симмонс сообщил, что не примет участия в Кубке мира, чтобы подготовиться к новому сезону в НБА.