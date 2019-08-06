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Австралийское казино прокомментировало обвинения Симмонса в расизме

Австралийское казино прокомментировало обвинения Симмонса в расизме
Баскетбол / НБА 0

Руководство Crown Casino, расположенного в Мельбурне (Австралия), прокомментировало обвинения в расизме со стороны разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса. Ранее Симмонс выложил видео со входа в казино и рассказал, что его и других темнокожих парней из его компании не пустили в казино. В то же время пройти сумел один из белых парней из компании баскетболиста.

В официальном сообщении игорного заведения говорится, что охранники проверяли гостей, которые выглядят моложе 25 лет. Проверка была инициирована с целью недопущения внутрь посетителей до 18 лет в соответствии с местным законодательством.

По данным пресс-службы казино, охрана пропустила всю компанию Симмонса после проверки документов.

Симмонса не пустили в казино в Мельбурне, он обвинил охрану в расизме
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