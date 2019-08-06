Попович: не волнует отсутствие тех или иных игроков в сборной США

Главный тренер сборной США Грег Попович заявил, что его не беспокоит отказ ведущих игроков национальной команды от участия в Кубке мира. Турнир будет проходить с конца августа по середину сентября в Китае.

«Меня не волнует отсутствие тех или иных игроков. Меня интересуют лишь те, кто в нашей команде. В моём распоряжении хорошие парни. Будем стараться создать из них классную команду», — цитирует Поповича Eurohoops.

Ранее был опубликован полный предварительный состав сборной США.

Полный список выглядит следующим образом:

Бэм Адебайо («Майами»), Харрисон Барнс («Сакраменто»), Джайлен Браун («Бостон»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Кайл Лаури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Пи Джей Такер («Хьюстон Рокетс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс»), Таддеус Янг («Чикаго Буллз»).