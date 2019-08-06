Винс Картер останется в «Атланте» ещё на один год и проведёт 22-й сезон в НБА

42-летний ветеран лиги Винс Картер согласовал условия нового контракта с руководством «Атланты Хоукс», сообщает ESPN. Баскетболист останется в Джорджии ещё на один год. Таким образом, следующий сезон станет уже 22-м в карьере Картера в НБА.
По этому показателю он опередит Кевина Уиллиса, Роберта Пэриша, Кевина Гарнетта и Дирка Новицки, за плечами которых было по 21 сезону в сильнейшей лиге мира.
Минувший сезон стал для Картера дебютным в составе «Атланты». В майке «Хоукс» он принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 7,4 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. Процент реализации трёхочковых бросков составлял 38,9.
Всего же за 21 сезон в НБА он провёл 1481 встречу, набирая в них 17,2 очка, собирая 4,4 подбора, а также совершая 3,2 передачи и 1,0 перехвата.
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